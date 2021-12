Ascienden a 80 los sanitarios del hospital de Málaga afectados por un brote que posiblemente se originó en una comida de Navidad con 174 asistentes. Cristina Pardo ha entrevistado en Más Vale Tarde a Álvaro Sánchez, delegado de Comisiones Obreras en dicho centro sanitario, que ha evitado responder a la pregunta de si recomendaría a los ciudadanos acudir a una reunión tan multitudinaria como esta.

El representante sindical, en cambio, ha criticado que "estamos demonizando a los profesionales" cuando sigue en curso la investigación para determinar "si el foco ha sido en esa comida" u ocurrió "unos días antes" durante la celebración de unas oposiciones del Sistema Andaluz de Salud (SAS).

"Antes de criminalizar a los compañeros y compañeras que están sufriendo ahora mismo esta situación tendríamos que ver si han sido otras las causas", ha insistido Sánchez, que asimismo ha argumentado que "las restricciones actuales son las que son para todos los ciudadanos y una comida entraría dentro del ámbito personal de cada uno".

"Las restricciones son las que son, pero las recomendaciones son también las que son", ha apuntado no obstante Pardo, que ha recordado que el Ministerio de Sanidad aconseja limitar el número de personas en los eventos navideños. Sánchez, no obstante, ha reiterado que el brote pudo originarse en el propio ámbito laboral de los sanitarios y que "no hay que criminalizar a los profesionales" que han estado luchando contra la pandemia, defendiendo que "se merecen un apoyo y un reconocimiento mucho mayor".

"Una cosa es apoyar a los sanitarios y otra cosa es cuestionar si han tomado una decisión acertada o no", ha señalado en este punto la presentadora, que ha apostillado que, si bien "el brote se ha podido originar en otro lugar", también la comida "pudo ayudar a que se propagaran los casos".

"En el momento en el que se junta un cúmulo de personas bastante importante el riesgo existe, es evidente, eso no lo vamos a negar", ha reconocido entonces el delegado de CCOO, que ha incidido en que los participantes en la comida se hicieron un test de antígenos el mismo día. "Las restricciones actuales son las que son y los aforos de momento no están limitados", ha repetido.

Es entonces cuando Pardo le ha planteado la siguiente pregunta: "¿Usted recomendaría a los ciudadanos ir a una comida de más de 170 personas?". Una cuestión a la que el delegado sindical ha evitado responder directamente, pese a las repreguntas de la presentadora, tal y como puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas. "Somos ciudadanos también, no solamente somos profesionales sanitarios", ha mantenido.