La vacunación de los niños entre cinco y 11 años ya ha dado comienzo en España. Un proceso que arranca entre dudas de los padres: ¿qué efectos secundarios tiene en ellos? ¿Cuándo se les pone la segunda dosis?

El pediatra Javier Álvarez, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y la neumóloga Olga Mediano responden a estas preguntas en Más Vale Tarde, tal y como puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas.

Efectos secundarios en niños

¿Qué efectos secundarios puede tener la vacuna en los niños? La doctora Mediano distingue entre tres tipos. Los primeros son los "inmediatos", donde el más grave sería una reacción alérgica, algo que "es súper raro que ocurra". "Por eso nos hacen esperar 15 minutos y, en caso de gente que tenga alergia a medicamentos, unos 30 minutos", explica.

Luego están "los efectos típicos de la vacuna": dolor en el lugar del pinchazo, dolor de cabeza, malestar general, sensación de fiebre o incluso algunas décimas. Estos "durarán 24-48 horas y deben ceder con medicación", según la especialista.

"El efecto secundario más importante es la miopericarditis", agrega Mediano, que no obstante señala que es "extremadamente raro". Se trata de "una inflamación del músculo del corazón y de lo que recubre el corazón" que "normalmente cede de forma fácil o con escasa medicación y no suele requerir hospitalización". Se suele producir a los 14 días de la segunda dosis y es más frecuente en varones y adolescentes, no en niños tan pequeños, según la experta.

Por su parte, el doctor Álvarez recuerda que "con la mayoría de las vacunas puede haber algunos efectos leves y transitorios, sobre todo n la zona del pinchazo".

En cuanto a los posibles efectos a largo plazo, el pediatra apunta que "en este momento no los podemos conocer porque llevamos muy poco tiempo vacunando", pero incide en que, en general, "hay muy pocas vacunas que hayan producido efectos a largo plazo". "Los padres deben estar tranquilos", sostiene el especialista, que cita la evidencia de la vacunación infantil en EEUU, Canadá o Israel, donde se ha visto que "los efectos son mucho menores incluso que los que se han visto en niños más grandes o en personas adultas".

Segunda dosis para niños

Aunque por regla general deben transcurrir ocho semanas entre ambas dosis de la vacuna, puede haber excepciones, por ejemplo si el niño se contagia de COVID-19 entre una y otra dosis. Sin embargo, el doctor Álvarez señala que esto ya está contemplado en las instrucciones de las comunidades autónomas que reflejan la decisión de la Comisión de Salud Pública y la Ponencia de Vacunas.

El pediatra apunta a las razones tras la decisión de que el plazo sea de ocho semanas entre ambas dosis. "Cuando se retarda la segunda dosis la respuesta es más robusta", señala Álvarez, que señala que también ha influido la entrega de vacunas y que, al retrasar la segunda dosis, "algunos de estos efectos secundarios también se minimizan". ¿Qué pasa si el niño cumple 12 años entre la primera y la segunda dosis? Según el doctor, en este caso el menor recibirá una segunda dosis de adulto, "de 30 microgramos".

Niños que han pasado el COVID

Otros padres se preguntan si deben vacunar a sus hijos aunque estos ya hayan pasado el COVID-19. En este sentido, la doctora Mediano afirma que un niño que ha superado la enfermedad "ya tiene más anticuerpos, va a estar más protegido" y por tanto "no se beneficia tanto de la vacuna". No obstante, "está previsto que los niños que ya hayan pasado la enfermedad recibirán una única dosis de la vacuna", siempre que se hayan recuperado ya y que hayan pasado al menos cuatro semanas.

Si el niño se infecta entre una y otra dosis, se le pondría una segunda, también cuatro semanas después de la recuperación y al menos ocho semanas después de la primera dosis.

"No lo dudemos, vacunad a vuestros hijos"

Además, el pediatra lanza un mensaje a los padres que aún tengan temor a vacunar a sus hijos: "Se trata de un producto muy seguro, muy testado" con "experiencia en la vida real", sostiene el médico, que insiste en que "la vacunación es segura". "No podemos mermar a nuestros hijos la posibilidad de estar protegidos para esta enfermedad", agrega el especialista, que concluye: "No lo dudemos, vacunad a vuestros hijos y vamos a tener unas fiestas mucho mas tranquilas y vamos a garantizar que nuestros hijos tengan una vida más normalizada".