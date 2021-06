Joaquín Amills, el portavoz de la familia de Anna y Olivia, ha asegurado que la madre de las menores de Tenerife solo repite que "no entiende nada" tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su hija mayor, Olivia.

Tras 45 días en los que la familia ha mantenido la esperanza de encontrar a las menores con vida, Amills ha asegurado que durante este periodo se han "contenido" en calificar a Tomás Gimeno, al que ha rehusado referirse por su nombre.

"Creíamos en la posibilidad de que las niñas estuvieran bien. Consiguió engañarnos con su 'las voy a cuidar', pero ha demostrado todo lo contrario. Ahora sí podemos decir abiertamente quién es", ha espetado el portavoz de la familia, que ha definido a Gimeno como una persona "narcisista, inmadura, envidiosa, manipuladora que tiene como objetivo ganar a costa de lo que sea, aun haciendo trampas, burlarse de quien gana y que se piensa que todo le pertenece".

En este sentido, Amills ha destacado que cayeron "en el error de pensar que la acción era para tener el control de las niñas, cuando la acción era tan egoísta, tan cobarde, que era para hacer daño eterno a Beatriz", ha explicado el presidente de SOSdesaparecidos, que ha recordado que Gimeno no contaba con que el buque Ángeles Alvariño iba a ir a rescatar sus cuerpos.

"Su objetivo estaba claro: que Beatriz viviera durante toda su vida lo que viven 5.000 familias que tienen a alguien desaparecido, que tienen que aprender a sobrevivir. Es tan cobarde que no le importó que dentro de ese daño estuvieran sus padres, sus amigos", ha destacado.

Amills ha asegurado que desde esta mañana ha decidido "no nombrar" a Tomás Gimeno: "No nombrar su apellido, no llamarle como padre. Creo que ante un ser tal cruel hay que borrar su historia", ha asegurado Amills, que se ha "alegrado" de que Beatriz haya decidido borrar el apellido paterno de las menores.

Además, el portavoz de la familia ha asegurado que Olivia y Anna han conseguido que "no solamente la sociedad española, sino todo el mundo pida el 'basta ya' de la utilización de los niños para hacer daño al otro progenitor. Ojalá sea un primer paso a todo lo que tiene que venir".

"En 45 días yo no he visto ningún político, hoy sí, para dar el pésame. Este movimiento tiene que partir de dos niñas que han sido asesinadas, de una sociedad que ha dicho 'basta ya', hay que poner los remedios, y los tiene la clase política. Trabajen desde la formación, también para que los cuerpos de seguridad del estado tengan más medios frente a la violencia de género, para que tengamos leyes que protejan la actuación de un asesino en potencia. El mejor tributo para Anna y para Olivia es ese", ha zanjado Joaquín Amills.