Pedro Casablanc: "En cuanto me vio Guillermo Bárcenas me llamó papá"

EL ACTOR ESTRENA 'B, LA PELÍCULA'

Pedro Casablanc se mete en la piel de Luis Bárcenas en 'B, la película'. Los diálogos de la película son los mismos que en la declaración judicial de Bárcenas ante Ruz en 2013. Para encarnar al personaje, Casablanc vio las intervenciones en televisión del extesorero del PP para fijar detalles. El resultado, impresionante. "Cada día me asombro más de mi parecido con el personaje", confiesa el actor en 'Más Vale Tarde'. Casablanc pudo ver un pase de la película en compañía del hijo del extesorero: "En cuanto me vio Guillermo Bárcenas me llamó papá".