Pablo Montesinos ha reiterado que Génova no inició ningún espionaje contra Isabel Díaz Ayuso por las comisiones que presuntamente cobró su hermano de un contrato público. "Nadie de la dirección nacional del partido ha dado ninguna directriz, ni nadie ha encargado ningún tipo de investigación en nombre del PP a nadie. Es absolutamente falso", ha reiterado en una entrevista con Cristina Pardo e Iñaki López en Más Vale Tarde.

En este sentido, ha desvinculado la dimisión de Ángel Carromero de una decisión de la formación. "Ángel Carromero no trabaja en Génova, no es un enviado de Génova. Trabajaba en el Ayuntamiento y él mismo ha explicado que lo que ha hecho ha sido apartarse para defenderse él mismo", ha indicado. "Génova no ha dado esa directriz", ha reiterado el vicesecretario de Comunicación del PP.

Montesinos ha remarcado que "el presidente Casado siempre ha hecho lo correcto" y que Génova "ha estado en el lado bueno": "Hicimos lo que teníamos que hacer, cuando se nos da una información pedimos que se nos den explicaciones". Asimismo, Montesinos ha rehusado afirmar que Génova investigará el presunto espionaje: "Si la dirección nacional no ha dado la orden, ¿qué vamos a investigar?".

"Hoy se ha producido un ataque por parte de la presidenta Ayuso y nosotros lo que hemos hecho es decir que requerimos las explicaciones y no se nos dieron", ha aseverado. Así, ha remarcado que él mismo está en política por "el compromiso con la ejemplaridad de Pablo Casado".