Óscar Rincón: "Sacan a Nicolás del Mutua Madrid Open tras insultar a una mujer peruana"

TODAS LAS CLAVES SOBRE EL INCIDENTE

El periodista deportivo de laSexta, Oscar Rincón, ha explicado en 'Más Vale Tarde' cómo fue el altercado en el que se vio implicado el pequeño Nicolás en la 'Caja Mágica'. Rincón ha contado que "Nicolás bebió más de lo recomendable y, según él, una mujer le dijo que no entendía por qué la gente se hace fotos con él porque es un pijo. A continuación, los testigos describen que Nicolás dijo que estos indigentes deben estar en otro país". Después, la gente que escucha lo ocurrido empieza a abuchearle y se forma un gran alboroto. Se presentan trabajadores de seguridad, la Policía Nacional y, como detalla Rincón, "se lo llevan para evitar que el asunto no vaya a más, no le arrestan, le acompañan a la salida del recinto". La Mujer ha puesto una denuncia por insultos racistas.