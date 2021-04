¿Cómo se es padre de un neonazi? Es la pregunta que ha lanzado Mamen Mendizábal a Jorid Évole a razón de la entrevista que ha realizado el periodista a un nazi arrepentido. En concreto, la presentadora de Más Vale Tarde ha querido conocer de cerca el ambiente familiar de una persona con esa ideología, una cuestión sobre la que el presentador de Lo de Évole habló con su entrevistado.

Tal y como ha contado el periodista, David, el neonazi entrevistado, "es muy frío hablando", pero le relató un suceso sorprendente: "Hay un momento en el que habla de que su padre intentó a los 15 o 16 años decirle que sus ideas estaban equivocadas, y se sentó con él a ver 'La Lista de Schindler' para que entendiera la realidad de lo que fue el nazismo". Sin embargo, ha proseguido Évole, David no paró de reír durante toda la película, según narra el mismo".

"No es que se riese del dolor que transmitían esas imágenes, sino porque consideraba que era mentira", ha matizado el presentador de Lo de Évole, que ha destacado además que su entrevistado llamaba al Holocausto "el holocuento, y muy convencido". El nazi arrepentido también explicó a Évole lo que creía que debía sentir su padre. "Él me dijo: 'Mi padre me miraba y pensaría: Qué he criado, qué he engendrado'". Sus padres lo vivieron con una enorme desesperación".