Morales de Labra: "Recomiendo la factura variable con una eléctrica que no pertenezca al oligopolio"

AFIRMA QUE PRÁCTICAMENTE NADIE ENTIENDE EL RECIBO

El experto en el sector energético, Jorge Morales de Labra, destaca que las eléctricas "ofrecen un supuesto descuento que finalmente no lo es" y critica que "no detallan las cláusulas de letra pequeña". Además, insiste en que no conocer el precio de un servicio ofertado, es "ilegal".