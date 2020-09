La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, recalca que su partido no está detrás de las manifestaciones que se han producido en algunas zonas de Madrid tras el anuncio de las restricción en 37 zonas de seis distritos y ocho municipios. En su opinión, "son manifestaciones espontáneas de dignidad de los barrios que están machacados".

Según explica durante la entrevista, estos barrios han sido golpeados constantemente y la última muestra son estas medidas que "no responden a criterios técnicos" y que suponen "una política que ahonda en la brecha de la desigualdad" sin poner solución a las necesidades de "rastreadores, sanitarios o soluciones habitacionales".

Para Mónica García, las restricciones "no sirven para evitar los contagios" porque son ineficaces y no entiende que Pedro Sánchez haya acudido a la reunión a avalarlas. De hecho, recuerda que la Comunidad de Madrid tiene "la mayor incidencia de toda Europa, con las UCI a punto de colapsarse".

Sobre la ausencia de médicos en Madrid alertada por Ayuso también se muestra muy crítica, ya que asegura que los médicos "no quieren quedarse por las condiciones laborales que les estamos ofreciendo". "Los médicos no se quedan en Madrid porque no se dan las condiciones laborales necesarias para que se puedan quedar", afirma. Además, recuerda que en enero el gobierno regional dio no a que los médicos extracomunitarios que hicieran el MIR en Madrid pudieran incorporarse.