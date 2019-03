Monedero: "El PP sacrifica a una de sus piezas porque su ley no da votos, esos son quienes nos gobiernan"

Juan Carlos Monedero considera que la dimisión de Gallardón "ha sido una victoria de las mujeres". El político de Podemos cree que "el PP inicialmente creyó que iba a ganar votos retrocediendo durante más de tres décadas en derechos de las mujeres y éstas inicialmente se sintieron sorprendidas porque ese derecho estaba ya ganado. Tardaron en reaccionar, pero cuando reaccionaron volvieron a conectar las luchas generacionales de las mujeres en contra de una decisión neopatriarcal".

Monedero opina que el Gobierno, "con bastante hipocresía", ha hecho recaer toda la responsabilidad sobre los hombros de Gallardón, cuando fue el propio Consejo de Ministros el que lo aprobó. "También demuestra un poco lo que valen las ideologías en el Partido Popular. Hacen una cosa porque parece que les da votos, su consejero electoral les dice que les quita votos y deciden sacrificar a una de sus piezas. Esos son quienes gobiernan en España", sentencia el político.

Gallardón ha anunciado que también deja la política y Mamen Mendizábal pregunta a Monedero. ¿Pierde la política con la marcha del titular de Justicia? "Yo creo que una de las cosas que pensamos en nuestro país es que esas biografías de casi tres décadas dedicadas a la política no tienen razón de ser. Que vaya saltando de un puesto a otro no tienen mucho sentido porque al final te conviertes en un profesional y ocurren estas cosas. Al final todo lo que haces es a mayor de tu carrera política y no a mayor gloria de tu país. Debemos acostumbrarnos a que la gente entre y salga en la política, no como en Juego de Tronos que en cuanto te encariñas de alguien lo asesinan, pero sí que debiéramos ir acostumbrándonos a que la política debe ser algo más fluido".