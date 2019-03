Monedero: "Felipe usurpa la democracia si no pregunta si le quieren como jefe de Estado"

Juan Carlos Monedero, portavoz de la formación Podemos, afirma que "si Felipe es demócrata debe preguntar a los españoles si quereemos que sea jefe de Estado, de no ser así, está usurpando la democracia". En este sentido, destaca que "hay una relación directa con el fin del bipartidismo" y explica que "es un efecto más de las elecciones del 25M que demuestran que el viejo consenso ya no funciona".



Sobre el proceso de la Transición, Mondedero lamenta que "salimos de la dictadura y nos metimos en la transición, hubo elecciones generales, de ellas salió una ponencia constituyente que no fue hecha por la gente, fueron hombres mayores y algunos con poco compromiso con la democracia".



En la actualidad, Juan Carlos Monedero, considera que una monarquía "sin preguntar a los españoles es rancia" y hace un llamamiento a que se aplique "el sentido común" y se pregunte a los ciudadanos sobre cuestiones como monarquía o república, aspectos territoriales, la relación con Europa o la relación con la iglesia.