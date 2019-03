Miquel Iceta, tras el baile con Thais Villas: "A los asesores no les ha parecido mal, no me han dicho nada"

ASEGURA QUE SU CAMPAÑA ES "MUY PRESIDENCIAL"

Los asesores de Miquel Iceta le prohibieron bailar en campaña pero no se pudo resistir ante Thais Villas. "No me dijeron que le tenía que decir que no a Thais Villas y cuando ella me lo pidió ahí se acabó la prohibición. Soy una persona con mucha naturalidad y por eso de vez en cuando bailo", asegura.