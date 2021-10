El bono cultural para jóvenes anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez finalmente no incluirá la tauromaquia. Una noticia que el torero Miguel Abellán, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha criticado en Más Vale Tarde.

A su juicio, no incluir a los toros supone "una censura cultural" por parte del Ministerio que dirige Miquel Iceta, así como "una discriminación". Además, acusa al Gobierno de coalición de dejar "nuevamente de lado al sector taurino".

Frente a las estadísticas, citadas por Cristina Pardo, que apuntan que solo uno de cada 10 jóvenes de 15 a 19 años iba a los toros antes de la pandemia, el matador ha denunciado un "adoctrinamiento de cuál es el consumo que deben tener nuestros jóvenes" en cuanto a actividades culturales.

Abellán, que reprocha que la tauromaquia reciba menos subvenciones en los Presupuestos que el teatro o el cine nacional, a los que se ha referido como "actividades culturales de menos calado en la sociedad", ha insistido en que "ese adoctrinamiento forma parte de una censura cultural por parte del ministro de Cultura", quien -ha asegurado- "no atiende a las peticiones y el deseo de los más jóvenes" de consumir tauromaquia.

"Lo que estamos diciendo es a los jóvenes que deben o qué no deben consumir culturalmente hablando", ha agregado el torero, que cree que a la tauromaquia "se le pretende asfixiar administrativamente o cercenar la libertad de qué debo o no debo consumir, con un bono con el que debería tener la libertad de decidir en qué me gasto ese bono".