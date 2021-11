La vacuna frente al COVID no es esterilizante y el aumento de casos preocupa ante una posible repercusión en la presión hospitalaria. Aunque, por el momento, no se está viendo este incremento en los centros médicos.

No obstante, el doctor César Carballo habla con rotundidad de la sexta ola, y mira con preocupación a las reuniones navideñas: "Recomendar no hacer fiestas ya lo hicimos y la gente las hizo... lo que yo recomiendo es hacerse test antes de esas fiestas", ha indicado el doctor, que ha asegurado que hay muchas personas de 20 a 40 años que no se han vacunado.

En este sentido, también ha barajado como una medida efectiva implantar el certificado COVID en restaurantes o eventos deportivos o de ocio nocturno. "Así, la gente diría 'si no me vacuno, no tengo vida'", ha remarcado Carballo.