España se acerca a la incidencia de coronavirus que tenía Reino Unido cuando decretó un nuevo cierre total. "Estamos a punto de llegar a ese momento en que Reino Unido decidió ir otra vez a un confinamiento duro", advierte Alberto Sicilia.

En este sentido, el periodista asimismo recuerda que "una vez que tomas la decisión del confinamiento, no es que baje directamente". "En Reino Unido ha bajado, pero muchos días después", apunta.

Además, España es en estos momentos el segundo país en Europa por ocupación de UCI. "Esto va a empeorar. La gente que se infecta ahora no va a llegar mañana a la UCI, sino en dos, tres semanas", alerta Sicilia, que apunta que ya "venimos de una segunda ola" en la que "ya estaban las UCI muy sobrecargadas".

No obstante, hay otros países que no están sufriendo esta tercera ola de la misma forma. Es el caso de Italia, que "hizo un confinamiento bastante inteligente justo cuando las festividades de Navidad". Allí, "han pasado ya tres semanas después de Navidades y prácticamente no tienen tercer ola".

Mientras, en España se siguen notando las consecuencias de la Navidad. "Deberíamos plantearnos que desgraciadamente muchos cientos de vidas que se están perdiendo estos días podrían haber sido salvadas", concluye Sicilia.