Marta Sánchez, sobre su versión del himno de España: "He intentado que suene más dulce; menos marcha y más balada"

Marta Sánchez ha hablado en Más Vale Tarde sobre su versión del himno de España y ante la posibilidad de que fuera escuchado en la final de la Copa del Rey, la cantante ha asegurado que "sería el logro más importante" de toda su carrera.

Acerca de la polémica generada, Marta Sánchez ha afirmado que su letra "no tiene ningún matiz político", sino que "es una carta de amor y nostalgia". Además, ha apuntado que la respuesta generada "ha sido una sorpresa muy grande": "Me ha desbordado toda la situación, no me esperaba esto".

Por el momento, Partido Popular y Ciudadanos han felicitado a la cantante por su interpretación del himno.