López de Urdalde: "El Gobierno es víctima de un ataque de fiebre del oro negro"

El Gobierno quiere llevar a cabo prospecciones petrolíferas en diferentes lugares de España con el objetivo de disminuir, según explica, la dependencia energética del país del exterior.

Para profundizar en este asunto, 'Más Vale Tarde' ha realizado un debate en el que han intervenido el presidente de geólogos de España, Luis Suárez y el portavoz de Equo, Juan López de Uralde.

López de Uralde considera que las prospecciones petrolíferas, en relación con el riesgo medioambiental y los costes económicos, no compensan,"desde nuestro punto de vista, el Gobierno es víctima de un ataque de fiebre del oro negro difícil de entender y difícil de explicar. En el mejor de sus sueños dice que podríamos reducir un 10% la importación de hidrocarburos", ha expresado.



Asimismo, ha defendido la necesidad de apostar por las energías renovables, "si hubiera voluntad política, podríamos reducir un 10% nuestra dependencia energética. No tiene sentido poner en riesgo actividad turística para un objetivo que puede conseguirse a través de la utilización de otras estrategias", ha sostenido.



En este sentido, el portavoz de Equo ha advertido de los riesgos que implican las prospecciones, "España no es ajena a las catástrofes derivadas de la contaminación por petróleo, de los pocos pozos que tenemos, la plataforma de Tarragona ha sido objetio de vertidos bastante relevantes", ha recorado.



Además, ha lamentado que desde el Gobierno no se quiera apostar por las energías limpias, "España tiene éxitos en energías renovables que el Gobierno no quiere reconocer", ha cuestionado.



Sin embargo, Luis Suárez, se ha mostrado menos reacio y ha destacado que "la prospección de petróleo lleva una serie de fases que se hacen para ver si en el subsuelo marino existen estructuras que aportan indicios racionales sobre la existencia de petróleo" y ha justificado la posibilidad de encontrar este material en el archipiélago canario. "En Canarias las investigaciones están más avanzadas que en el mar Mediterráneo, ya se ha tomado la decisión de pasar a la siguente fase, la investigación, por medio de sondeos, para profundizar, entrar en las bolas de petróleo, examinar su calidad y determinar si es explotable o no".