El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha reprobado en una entrevista en Más Vale Tarde la actitud de la portavoz de su formación en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, al insultar al padre de Iglesias asegurando que es "un terrorista".

"No me gustan las alusiones personales por parte de ningún partido", ha defendido el presidente de Murcia al ser preguntado por si se ve representado en esas palabras.

López Miras ha asegurado que no apoya así "ni las que hizo Iglesias ni las que hizo la portavoz del PP". "No me gustan las alusiones personales ni entrar en esa dialéctica y en esa confrontación", ha espetado el 'popular' que ha defendido que los políticos deben "estar a la altura de las circunstancias".

Solución a la contaminación del Mar Menor

El presidente de la región también ha hablado sobre el fango que recubre parte de su costa. Como solución para el paraje natural, López Miras ha apostado: "Pretende evitar cualquier tipo de vertido hacia el Mar Menor".

Se trata, según ha explicado, de un proyecto que ya ha sido aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica: "Tiene varias fases y el principal peso de ese proyecto recae sobre el Gobierno central. Es la solución".

Según ha explicado el 'popular' el problema del Mar Menor está en el subsuelo: "Cada día llegan al Mar Menor 5.000 kilos de nitrato desde el acuífero". El proyecto lo que hará, ha dicho, es sacar el agua del acuífero para que esto no suceda.