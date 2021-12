La incidencia acumulada sube 31 puntos más en las últimas 24 horas y supera ya los 412 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. Ello, en una jornada en la que Sanidad ha notificado 26.136 positivos más y 58 fallecidos.

Una subida de la incidencia ante la que el neurovirólogo José Antonio López Guerrero ha reaccionado en Más Vale Tarde. "Estamos en una situación que no es comparable con la de hace un año, tenemos cerca del 80 y tantos por ciento de gente inmunizada, bien por vacuna o bien por infección", ha señalado.

"No sé hasta qué punto el virus, de hecho la OMS lo está diciendo, se va a hacer ahora mismo ya estacional, no sé qué cima vamos a alcanzar nosotros con respecto a la cima vamos a alcanzar nosotros con respecto a la cima que han alcanzado en Europa", ha agregado el experto.

Unos datos que llegan, además, a solo 10 días para Nochebuena. "Tenemos que hacer cosas distintas", ha afirmado al respecto López Guerrero. "¿Vamos a volver a pensar en intentar ver qué comunidad va a poder cerrar perimetralmente, toques de queda, otra vez pasar por los tribunales...? ¿Por qué no empezamos a hacer cosas efectivas ya de una vez?", ha planteado, citando "hacer asequibles los test antigénicos".

"Ahora mismo siempre se estará mas seguro en un local personas vacunadas que sin vacunar, en cuanto a transmisión del virus y en cuanto a infección", ha señalado el especialista, que no obstante ha señalado que "riesgo cero no va a existir nunca". Así, ha apuntado al pasaporte COVID y los test, pero también ha llamado a "utilizar un poquito el sentido común a la hora de las reuniones" y "no dejar todas las reuniones para el día 22".