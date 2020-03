Cumplimos ya dos semanas de confinamiento debido a la crisis sanitaria del coronavirus y muchos son los que aseguran que esta pandemia está sacando el lado más humano de todo el mundo. Y, en este sentido, el actor Alberto San Juan ha instado a hacer una reflexión "sobre cómo vivimos y cómo tenemos que empezar a vivir" cuando todo esto pase.

"De esta no salimos iguales, podemos profundizar en la razón del 'todos contra todos' o podemos iniciar el camino de la solidaridad. Tenemos que ser conscientes del punto de inflexión que supone esto", ha señalado en su entrevista en Más Vale Tarde.

Y es que, para San Juan "este drama va a cambiar la sociedad humana y va obligarnos a pensar en un humanismo global y una defensa de la vida en todas sus formas". Considera, además, que "esto nos devuelve la noción de especie humana, desde el punto de vista de una comunidad es más amplia".

En cuanto a la decisión del Gobierno de prohibir los despidos durante esta crisis, ha indicado que le "parece una decisión necesaria porque se está produciendo ya una explosión de pobreza que no sabemos a dónde va a llegar". Frente a esta situación, ha señalado, que hay que garantizar que "la vivienda no sea una mercancía y la sanidad o la educación no se pueda vender".

San Juan también ha hablado sobre cómo está afectando esta pandemia y sus consecuencias al sector de la Cultura, en el que el trabaja. "Esto es devastador, particularmente para las artes escénicas, que se han cerrado todos los teatros. Pero sé que volverá porque el teatro tiene que ver con la necesidad de reencontrarnos".