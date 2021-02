El director del Laboratorio de Enfermedades Emergentes de Zaragoza, el doctor Juan José Badiola, no ha podido evitar mostrarse sorprendido al escuchar en directo un avance de la entrevista de laSexta Noche a Victoria Abril.

Iñaki López ha entrevistado a la artista después de que el foco mediático se centrara en sus polémicas palabras sobre la pandemia de coronavirus. Unos argumentos negacionistas que ha reiterado en laSexta Noche, como se puede observar en el avance que contiene el vídeo principal de esta noticia.

"No sabemos nada de la vacunación. Esto no son vacunas, son terapias genéticas que nunca se han hecho, que no se han testado. Hay que volver a recuperar nuestras libertades", ha defendido la actriz en laSexta Noche, donde ha llegado a aseverar que la libertad de expresión está "perdida".

Unas palabras que ha reprendido rotundamente el investigador: "De vacunas su conocimiento es muy escaso, lo que dice no es cierto en absoluto". "Creo que no sabe lo que está diciendo, y no sabe las consecuencias", ha lamentado Badiola, que ha confiado en que "la gente no le haga caso".

"La gente hoy por hoy en España ha entendido que la vacuna, como es bien sabido, es la mejor herramienta que se dispone para luchar contra una enfermedad trasmisible como esta", ha insistido.

En este sentido, ha desmentido que no se hayan hecho pruebas: "¡Pero, hombre... por favor! Las primeras pruebas que se hacen son in vitro. Están probadas, ¿cómo puede decir eso?", insiste Badiola, que asegura que es un "desconocimiento peligroso", ya que puede generar "inquietud" en algunas personas. "Eso no es de recibo", ha zanjado.