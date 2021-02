Jordi Évole ha ofrecido sus primeras palabras en una entrevista en Más Vale Tarde tras haber sufrido su segundo ataque de cataplexia en apenas una semana en directo en televisión.

Le ocurrió con Pablo Motos mientras era entrevistado en El Hormiguero, una semana después de dejar perplejo a Wyoming en El Intermedio al perder la fuerza y caer sobre la mesa del programa tras sufrir un ataque de risa.

"No va a peor, son momentos muy puntuales que me coge la cataplexia. La supero con relativa facilidad, aunque es verdad que son unos segundos de incertidumbre", ha explicado el periodista en su entrevista con Mamen Mendizábal.

En este sentido, Évole ha llamado a la calma: "Le pido a todo el mundo que no se preocupe, que mientras no me acabe desplomando y cayendo al suelo no pasa nada", ha destacado.

Además, el periodista ha querido hacer un reclamo a la temporada de 'Lo de Évole' que arranca este domingo con una entrevista a José María Aznar y en la que habrá una participación de Mamen Mendizábal.

"Lo que nos cuenta Mamen Mendizábal con la rotundidad y la sencillez que ella lo hace, con pocos invitados te lo encuentras", destaca el periodista al relatar cómo fue el paso de la presentadora por su programa.