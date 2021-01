"¿Por qué la comunidad de Madrid no es capaz de gestionar de forma eficiente los impuestos de los madrileños?": esa es la "eterna pregunta" para Alda Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería tras la subcontratación por parte de Ayuso a Cruz Roja para el plan de vacunación.

La enfermera ha aquejado en una entrevista en Más Vale Tarde que "las responsables de la planificación, gestión y evaluación de una campaña de vacunación son las enfermeras, y aún no saben nada de esta campaña".

Por este motivo, las enfermeras de Madrid ha dado un paso al frente mediante la campaña '#SoyEnfermeraYoTeVacuno', iniciada en redes sociales, y con la que reivindican el fin de las privatizaciones.

"¿Por qué tiene que emplear dinero de los españoles, de nuestros impuestos, en dárselos a otras empresas cuando no hemos intentado que el sistema público efectúe esta vacunación?", se ha preguntado Recas, que ha asegurado que están dispuestas.

No obstante, ha recalcado la falta de recursos con la que cuenta el sector: "Si luego ven que no hay recursos porque el PP se ha encargado durante muchos años de dejar bajo mínimos la atención primaria... pero, ¿por qué tenemos que emplear siempre recursos externos?".

Así, ha llamado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a reflexionar: "Tenemos que poner en evidencia una vez más que estos estaba planificado. El 28 de diciembre Cruz Roja ya pedía enfermeras".

Además, ha insistido en que la Comunidad de Madrid "ha maltratado a las enfermeras durante muchísimos años": "Las enfermeras que vinieron durante la primera ola han dicho que se iban. Pero por eso estamos dispuestas a trabajar más a que la solución la podamos hacer entre todos. Si ven que todo lo público no podemos, que venga Cruz Roja. Hay que dar oportunidad al talento público".

"Tenemos que gritar de nuevo para que esta gente reaccione. Es totalmente nefasto y triste", ha reiterado.

En este sentido, ha asegurado que espera que una vez que haya visto cómo las enfermeras "le sacan los colores", toque la planificación: "No solo hablamos de pinchar la vacuna sino de sensibilizar a la población de la importancia de esta vacuna".

Polémica en las redes

Algunos políticos, como Íñigo Errejón, han aquejado la medida: "Ayuso y el PP no están en guerra contra el virus. Está en guerra contra la sanidad pública".

El economista y exministro Miguel Sebastián también ha reiterado en la red social que "hay muchos recursos públicosque se pueden movilizar para la campaña de vacunación", como el ejército, los estudiantes de Enfermería y de Medicina, el personal sanitario jubilado e incluso ONGs con experiencia de vacunación en otros países.

Querella a Ayuso

Respecto a la admisión de la querella contra Ayuso por su gestión de las residencias, Alda Recas ha asegurado que "hay que hacer inspecciones" y aumentar el ratio de profesionales por número de ancianos en residencias: "No podemos permitir que esa generación que ha sufrido tanto siga sufriendo".

Por eso, ha dicho, espera que tenga "consecuencias políticas": "La población no se merecía no poder ver a su familia y esas personas no se merecían esos finales. Ya está bien", ha aseverado.