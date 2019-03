Julià Álvaro: "Venimos de una cultura de regalos que hay que parar"

TRAS RECIBIR, SIN SABERLO, UNAS CAJAS DE FRUTA

Ante el límite entre regalos y sobornos a políticos, el secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana pide que este año no le envíen 'regalos de navidad'. En este sentido, Julià Álvaro precisa que "si el mejor residuo es que no existe, el mejor regalo también es el que no existe".