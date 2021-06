Mamen Mendizábal ha entrevistado a David Pérez, un estudiante madrileño de 18 años que se encuentra aislado en su casa tras formar parte del viaje de curso a Mallorca que ha provocado un macrobrote y estar en contacto con personas que han dado positivo en COVID-19.

"No llevábamos la mascarilla puesta. Solo en las actividades que hacíamos, que eran privadas. Éramos conscientes de que poníamos en riesgo a los demás, pero con el alcohol y todo al final no lo tienes en cuenta", ha admitido al joven, quien ha añadido que tenían unos monitores que les obligaban a cumplir las medidas siempre que estaban con ellos, pero cuando salían por su cuenta, "los monitores no podían hacer nada".

En la misma línea, David ha afirmado que "el COVID ha estado presente este año" en su vida, ya que se ha perdido "muchas cosas por él", pero ha reconocido que en Mallorca no lo tuvieron "en cuenta". Además, ha manifestado no estar "tan concienciado" sobre el problema porque no ha dado positivo en coronavirus tras volver del viaje, como sí le ha ocurrido a otros compañeros.

Por otro lado, el joven ha contado que no se puesto en contacto con él ningún rastreador de la Comunidad de Madrid, algo que ha sorprendido a Mamen Mendizábal. "¿No hay nadie controlando en este momento que estés en tu casa, que estés confinado? ¿De verdad me estás diciendo esto?", ha preguntado la presentadora de Más Vale Tarde, a lo que Pérez le ha respondido que "no hay ningún tipo de control".

"Agradezco muchísimo tu sinceridad, la verdad. Ojalá todos los entrevistados fueran tan claros", le ha dicho Mendizábal al estudiante madrileño al terminar la entrevista.