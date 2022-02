Jordi Évole estrena nueva temporada de Lo de Évole este domingo y hay tres invitados candidatos a ser el protagonista del primer programa; Gervasio Deferr, Morad y Megan Maxwell. Sobre esta última le ha preguntado Cristina Pardo en Más Vale Tarde, donde ha preguntado al periodista qué ha aprendido de hablar con la escritora de novelas eróticas.

"He aprendido que eso que a veces tenemos de mirar por encima del hombro a según quién por lo que lee no está muy bonito", ha respondido Évole, que ha destacado que a muchas mujeres y también hombres las novelas de Maxell "no solo les sirven para entretenerse, sino que además les sirven para enriquecer su vida sexual personal". Algo, afirma, "que tiene un mérito tremendo".

