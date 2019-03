"¿Investigará la Fiscalía la cuenta del rey de la que proceden los fondos?"

Esteban Urreiztieta es periodista de investigación en el diario El Mundo. Ha hablado para 'Más Vale Tarde' para explicar cómo se han encontrado las transferencias de dinero del rey a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin.

Ha explicado que "las cuentas de la infanta Cristina eran, hasta el momento, territorio vedado para la investigación" proque se había puesto toda la atención en la figura de Iñaki Urdangarin y Diego torres. El hallazgo, según detalla, ha sido posible debido a la imputación de la hija del rey por parte del juez Castro. También, afirma, ha sido fundamental que la Audiencia de Palma advertiera indicios de blanqueo de capitales y de delito fiscal.



"Por primera vez se han empezado a rastrear cuentas de la hija del rey", sostiene.

Sobre la posibilidad de que pueda salir más información a la luz, Urreiztieta informa que el descubrimiento se ha producido en la nueva línea de investigación sobre la figura de Iñaki Urdangarín, "que versa sobre el posible blanqueo de capitales".



El preriodista, al respecto, se pregunta "si se va a proceder a investigar el origen de los fondos prestados por el rey". Quiere saber si "se va a someter al rey a una investigación patrimonial como se sometería a cualquie otro ciudadano" y si "la Fiscalía va a solicitar un examen de la cuenta bancaria del rey de la que proceden los fondos".



En un principio, "no existe ninguna conducta delicitiva siempre y cuando el origen de los fondos sea lícito", por lo que "si el rey le ha prestado el dinero procedente de sus ahorros o asignaciones oficiales no habría ningún tipo de problema". Sin embrgo, insta a determinar "si el origen es lícito o tiene otra procedencia y si se ha tributado o no".



Subraya que, por parte de la infanta, "no ha habido ningununa irregularidad" porque el dinero se declaró a Hacienda.