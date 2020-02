María Martínez ha usado el veto parental impulsado por el Gobierno de PP, Cs y Vox en Murcia contra el propio presidente de la región para mostrar su indignación con la medida que afecta a la educación de la comunidad autónoma.

María Martínez se enteró de que iba a ir López Miras, el presidente 'popular' de la región, hasta el instituto donde estudia su hija, una joven de 19 años con discapacidad. "Consideré que mi hija tiene que dar clases lectivas y no tiene que perder el tiempo escuchando a esa persona o respondiendo sus preguntas, por muy cordial que fuera todo. Si un político quiere ir a un instituto, debe hacerlo cuando no sean horas lectivas", ha explicado en Más Vale Tarde.

Por eso decidió escribir una carta en la que explicaba al presidente los problemas a los que se había enfrentado con la discapacidad de su hija, y después le decía que acogiéndose a ese veto parental que han impuesto, ella iba a ir "con el veto parental contra ellos".

"Creo que la consejera de Sanidad y López Miras son personas a las que la ley responde igual que a cualquiera. Entonces, ¿por qué ellos pueden saltársela?", ha incidido.

María Martínez les entregó su escrito en mano. "Como ustedes nos han dado el arma del pin parental, pues yo lamentablemente la uso contra usted", le dijo, a lo que López Miras respondió: "Y me gusta".

María aprovechó la misiva para denunciar que a su hija le han retirado las ayudas por discapacidad después de que "un psicólogo que la atendió durante diez minutos" considerase que su cerebro "ya había madurado del todo". Y es que, a juicio de la madre, "el sistema de discapacidad en la región murciana deja mucho que desear": "Tiene un instituto murciano de acción social que parece la delegación de Lourdes, porque sanan a las personas milagrosamente para quitarles las ayudas", ha espetado.

"Cuando le he ido a dar la carta al señor López Miras no ha aceptado que hubiera ninguna prensa. Ese vídeo dándole la carta lo ha grabado mi marido y ha sido en la cafetería", ha explicado respecto al vídeo que se ha hecho viral.

"López Miras quería es que me sentara a negociar, y me ha dicho que le parecía muy bien que yo aplicara el veto parental porque eso era libertad. Yo respeto a todas las personas, pero para mí el veto parental de la región de Murcia no es libertad", ha reivindicado.

María Martínez ha asegurado que el presidente murciano "también ha intentado decirla que la ayudaba con su hija con la discapacidad". "Le he dicho que yo no acepto compras así ni enchufismos. Esto es una gota que ha colmado el vaso de la indignación que tenemos en la región de Murcia, pero yo quería hacerlo visible para todos los niños", ha insistido.

El acto reivindicativo ya ha provocado consecuencias negativas para la familia. De hecho, la joven ha recibido insultos a través de What'sApp: "Es muy lamentable que los chicos hoy en día a través de un chat se crean con la libertad de decir todas las barbaridades habidas y por haber".

Aun así, ha asegurado que este "no es el motivo por el que su hija deja el instituto", sino que por detrás están las dificultades del curso debido a su discapacidad: "Mi hija no deja el instituto por esto pero sí deja el instituto antes por esto. Esto lo que ha hecho ha sido acelerarlo", ha zanjado.