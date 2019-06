Gonzalo Bernardos, sobre la declaración de bienes de los diputados: "No me creo que la mayoría gane el sueldo medio español"

Las rentas y patrimonios de los diputados se han hecho públicas. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, asegura que tiene "unas sospechas terribles, todo es políticamente muy correcto".

"No invierten en acciones, no invierten en fondos de inversión de renta fija, no compran ni venden acciones prácticamente. Lo único que invierten es en inmobiliario y no me lo creo", relata el profesor.

Además, respecto a los salarios de los políticos, indica que "son de clase media". "Me gustaría saber cuántas dietas cobran y cuántos están exentos de impuestos, porque algún parlamento autonómico hay la mitad que exentan impuestos".

Asegura que esto se debe a que hay "trucos": "El truco es poner los patrimonios a nombre de cualquier familiar. Esto lo hacen muchos empresarios de forma justificada, para conservar los patrimonio".

"Está muy bien que haya una mínima transparencia pero déjeme que sospeche que haya algo detrás", e insiste: "No me creo que la inmensa mayoría esté ganando como el sueldo medio español, que son 30.000 euros".