Carlos García Adanero, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) que este jueves sorprendió a toda España al votar 'no' a la reforma laboral planteada por Yolanda Díaz, ha afirmado en Más Vale Tarde que no va a entregar el acta de parlamentario, condición impuesta por el partido para no ser expulsado del mismo: "Lo normal es que te lleven al Comité de Disciplina, y que sea este órgano, independiente de la ejecutiva, el que diga qué sanción nos ponen".

García Adanero también ha negado en el programa que mintieran tanto él como su compañero de escaño, Sergio Sayas, cuando, horas antes de la votación, afirmaron que apoyarían la misma: "Al llegar por la mañana, dijimos que íbamos a cumplir con la disciplina de voto, pero porque en ese momento estábamos esperando una llamada del partido para explicarnos los motivos por los que se ha decidido votar a favor. No se produce esa comunicación, y nosotros entendemos que no hay motivos justificados para votar a favor".

Ante esta situación, ¿cómo puede asegurar el diputado de UPN que representan la voluntad de los votantes del partido, tal y como ha afirmado recientemente? Ante la cuestión planteada por la periodista Cristina Pardo, García Adanero ha señalado que "le dan la razón" a sus votantes con este movimiento porque "votan en coherencia" con lo que vienen diciendo: "No se puede apuntalar al Gobierno de Sánchez salvo que sea porque renuncia a sus acuerdos con Bildu. Eso no se produce".

"Cuando he ido a la Ejecutiva del partido y he atravesado el centro de Pamplona, varias personas me han parado para agradecerme el voto negativo a la reforma laboral, y eso me da satisfacción", ha añadido García Adanero. Finalmente, el periodista Iñaki López ha preguntado al diputado por las presuntas contraprestaciones que habrían recibido él y su compañero por parte del PP al cambiar el sentido del voto: "Me parece insultante. Cuando uno no tiene principios, entiende que todos los demás tampoco. La decisión la tomamos nosotros".