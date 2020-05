La CEOE no quiere perder el tiempo ni "sentarse en una mesa en la que ya está todo decidido". Son las palabras de su presidente Antonio Garamendi tras conocerse que la Patronal ha suspendido el diálogo social con el Gobierno. Lo hace tras conocerse el pacto de PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral.

En una entrevista en Más Vale Tarde, Garamendi sostiene que "los que han roto los puentes son los partidos que habían firmado el pacto o en todo caso el Gobierno". Explica que se enteró del acuerdo con Bildu a las 21:30 horas del miércoles y que en un primer momento pensó que se trataba de un bulo.

El presidente de la patronal considera "una irresponsabilidad" el acuerdo en plena crisis del COVID-19. "Son cosas que despistan a todo el mundo y crea una distorsión tremenda de lo que es la seguridad jurídica. Da una imagen terrible de España", ha apuntado.

Pero, ¿qué tendría que pasar para retomar ese diálogo social? "Lo primero que nos lo expliquen. Me gustaría saber qué significa esto. No voy a ir a sentarme en una mesa si resulta que ya está decidido todo. No me hagan sentarme a perder el tiempo", ha respondido Garamendi a preguntas de Mamen Mendizábal.

El dirigente de la CEOE insiste en que la prioridad debe ser "reactivar la economía en España" ante "la crisis gordísima" que se aproxima. "Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No toca hablar de esto, están asustando a la gente. Nosotros lo que queremos es que España levante el vuelo", ha añadido en su argumentación.

Malestar por las formas en parte del Gobierno

Lo cierto es que las formas al dar a conocer el acuerdo con Bildu ha provocado malestar en algunos miembros del Gobierno.

Según informa el periodista de laSexta José Enrique Monrosi, había miembros del Gobierno que desconocían ese acuerdo y que no sabían que se iba a publicar un documento firmado. Así, laSexta ha podido saber que algunos miembros del Ejecutivo están bastante molestos con lo ocurrido.

De hecho, según ha podido también conocer laSexta, las ministras de Economía y Trabajo, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, no estaban al tanto de la negociación y ahora mismo se centran en recuperar la vía de diálogo con los agentes sociales. Así, la ministra Calviño considera "absurdo y contraproducente" abrir un debate de esta naturaleza y "generar inseguridad jurídica en este momento".