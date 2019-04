Francisco Marhuenda, sobre el Salvados del papa Francisco: "Es un papa que gusta sobre todo a ateos y anticlericales"

Si bien Francisco Marhuenda, director de 'La Razón' ha calificado de "magnifica" la entrevista de Jordi Évole, ha asegurado que no le han "convencido al 100%" las respuestas del pontífice.

A pesar de declararse católico, Marhuenda confiesa que no está de acuerdo con el Papa Francisco: "Es un papa que gusta sobre todo a los que no creen en la iglesia y que no creen en dios, a los ateos y anticlericales. Prefiero a Juan Pablo II", afirma el entrevistado.

Además, Marhuenda ha explicado que no le gustan "las cosas que hace él de populismo", que le recuerdan al "peronismo argentino". "Me sorprende que en el tema migratorio dice 'puertas abiertas', eso me parece demagógico, y no propone soluciones", añade.

Sobre la cuestión de la exhumación de Franco, de la que el papa no quiso dar una respuesta durante la entrevista, Marhuenda afirma que "quienes no lucharon durante el franquismo vienen ahora a terminar con el dictador" y critica a Pedro Sánchez por "montar enredos con la exhumación y dividir a los españoles por cuestiones electoralistas".