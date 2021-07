Francina Armengol ha sido tajante: "Los jóvenes que han venido a la comunidad en los viajes de estudio no han cumplido las normas. Han arriesgado mucho y han producido un contagio que se ha generalizado en muchas personas y comunidades". Así se ha expresado la presidenta de Baleares después de que se haya producido el macrobrote de coronavirus en Mallorca y de que los jóvenes hayan sido liberados del confinamiento forzoso impuesto por el Gobierno para reducir el impacto de la transmisión.

"Se puede y se debe viajar, pero hay que respetar las normas", ha aclarado Armengol, que cree que "no se puede venir a baleares o a cualquier territorio" sin atender a la normativa: "El turismo incívico no es bienvenido". La dirigente ha señalado que se han hecho "muchos sacrificios para garantizar la seguridad de los residentes y reactivar la economía" en el archipiélago. Frente a esta recuperación, según ha precisado, "no se puede ser absolutamente incívico, como en el caso de este macrobrote".

Armengol ha querido reivindicar que bajo su dirección se ha seguido "la normativa sanitaria siempre para proteger a la población a los jóvenes" que han visitado las islas estas últimas semanas. Frente a lo ocurrido la semana pasada, asegura que han "conseguido proteger que no haya muchos más contagios de los que desafortunadamente ya hay". Así, cree que en lo relativo al Ejecutivo regional se ha actuado conforme a lo que exigía la ley y el contexto sanitario en el que nos encontramos.

"Hemos hecho una desescalada muy lenta y rigurosa, han seguido aplicándose normas y los ciudadanos han hecho un esfuerzo enorme durante 15 meses de mucho dolor para contener esta enfermedad", ha puesto en valor la presidenta, advirtiendo de que el suyo ha sido "el territorio que menos mortalidad por COVID ha tenido en el año 2020". Todo para "estar en las mejores condiciones y poder reactivar la economía y el turismo". En este sentido, ha insistido en que Baleares es un destino seguro y ha descartado que peligre el verano por lo sucedido.

Tal y como ha explicado, los británicos que están llegando "lo hacen con la PCR negativa, con la doble pauta de vacunación, o habiendo esgrimido que han pasado la enfermedad". "Estamos controlando muy bien las entradas en puertos y aeropuertos y los controles nacionales", ha añadido, señalando que en todo caso "la incidencia está subiendo en toda Europa" y "afecta más a los jóvenes porque no están vacunados".