Fernando Garea: "Hay cierta crueldad de Mariano Rajoy sobre los candidatos en Madrid"

CREE QUE DEBERÍA ELEGIR YA LOS CANDIDATOS

Para el periodista Fernando Garea, el Partido Popular no puede exigir responsabilidades a sus integrantes, cuando el propio partido se sentará en el banquillo por a trama Gürtel. Además, opina que desde el PP no quieren afrontar de cara lo que ha ocurrido, y prefieren ignorarlo ante los ciudadanos. Fernando piensa que se debe tener clara la diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad judicial, porque pueden no tener nada que ver. Por último, habló de una cierta crueldad por parte de Mariano Rajoy con los posibles candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP.