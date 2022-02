El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que "desde que la Ayuso era candidata hay un intento de enturbiar y manchar el nombre de su familia": "Lo intentaron con su padre fallecido, con su madre jubilada y también con su hermano que se dedica al sector comercial desde hace 20 años".

Así se ha pronunciado el portavoz popular en Más Vale Tarde, donde ha recordado que hay "5.000 contratos realizados en la era COVID que están colgados en el portal de Transparencia". Un hecho que ha sido rebatido por Iñaki López: "Es la propia presidenta quien ha reconocido la existencia de cuatro facturas de esta empresa que es de unos amigos de toda la vida del pueblo de Ávila de la presidenta. Y estamos hablando de la aparición del hermano haciendo gestiones no aclaradas y cobrando una contraprestación no aclarada del todo por algo que no sabemos muy bien qué", ha aseverado. En el vídeo principal de esta noticia puedes escuchar la entrevista al completo.