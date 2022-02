Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, aconseja firmemente a Teodoro García Egea, secretario General del Partido Popular, que dimita por el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso, algunos familiares y algunas exparejas de la actual presidenta madrileña. "Yo he dicho que yo soy muy de dimitir, que en Inglaterra se dimite y no pasa nada. Si yo estuviera en el pellejo del secretario general, dimitiría".

"Me parece que lo que está ocurriendo en el PP es gravísimo. Me gustaría hacer una llamada a la responsabilidad de todos", ha defendido Aguirre, que además se cuestiona "cómo es posible que se espíe a uno de los activos más importantes que tiene el PP, y no solo a ella, también a sus exparejas".

Aunque recalca que no ha pedido la dimisión de Igea, y destaca que "solo digo lo que yo haría", sí que ha pedido la dimisión de todos los cargos que ocupa Ángel Carromero. Lo cierto es que el hasta ahora coordinador general de la Alcaldía de Madrid, hombre próximo a José Luis Martínez-Almeida y Pablo Casado, ha dimitido de su cargo municipal después de verse salpicado por el supuesto espionaje.

Sobre él, se ha pronunciado con dureza Aguirre: "Es una persona a la que nadie le ha apoyado como yo, que sin conocerle de nada fui a visitarle la cárcel a su vuelta de Cuba. Le apoyé mucho pero ha sido una enorme decepción". Así, aunque bromea y dice que "ya hay un chiquilicuatre menos", le pide que dimita de todos los cargos "con carácter inmediato".