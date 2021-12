Marta Rodríguez es una de las personas afectadas por el colapso de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. Todo comenzó cuando su hijo, de ocho años, dio positivo en COVID el pasado 15 de diciembre. Al llamar al centro de salud para comunicarlo y recibir las pautas correspondientes, no logra contactar con ellos.

En ese momento comienza su odisea: "A través de una aplicación consigo que me den cita para el 4 de enero, que son 20 días después. La descarto, nos hacemos PCR por privado y él sigue dando positivo y el resto negativo". "El sábado me llamaron del teléfono de la Consejería de la Comunidad de Madrid para comunicarme mi negativo, pero no me dijeron nada del positivo de mi hijo", ha aseverado la afectada.

Sin embargo, la situación cambió este mismo lunes, cuando ella misma dio positivo. "Intento llamar al centro de salud y es imposible. No me cogen el teléfono", ha lamentado.

Aun sigue sin saber cuál es el protocolo de actuación: "Si hubiera tenido que pedir una baja laboral no sé cómo habría accedido a ella", ha expresado Rodríguez, que trabaja como autónoma y puede desarrollar su trabajo desde casa.

Según ha explicado, desconocen cómo se contagiaron. "Ha sido asintomático. Yo porque estoy medio loca haciendo test todo el rato e hicimos un test de control el miércoles y dio positivo él", ha indicado. Por eso, explica, pudieron controlar posibles contagios.