'La Manada' de Manresa ha sido condenada por abuso sexual, y no por violación, tal y como solicitaba la Fiscalía. Una condena que, para muchos, supone un ejemplo de la necesidad de reformar el Código Penal.

La abogada Cristina Almeida ha negado que se trate de una sentencia ajustada a derecho: "No está ajustada a derecho, es lo que dicen unos magistrados".

"¿Cómo puede ser que una agresión de cinco señores pueda ser un abuso porque digan que no ha dicho ni sí ni no? Es que no podía", ha señalado la abogada, que ha defendido que "si no hay violencia, la violencia es la propia agresión sexual".

Almeida también ha criticado la absolución de un sexto acusado que se estaba masturbando mientras se producía la agresión: "Era un señor que cuando estaban los cinco violándola por todos los lados, él se dedicó a masturbarse".

Pero, realmente, ¿dónde está el problema: en la interpretación del Código Penal o en el Código Penal en sí mismo? A juicio de la abogada, en las dos: "Con este mismo Código Penal el Supremo cambió la sentencia de La Manada".

Lo cierto es que existe una comisión de expertos con la finalidad de modificar el Código Penal, pero se encuentra paralizada por la falta de Gobierno. "Las leyes se interpretan conforme a su tiempo", ha señalado la abogada: "Eso es una norma del Código Civil".

Según la abogada, la sentencia debe ser modificada: "Está mal el Código Penal, pero está peor la mentalidad de determinados jueces. En el 1989 es la primera vez que se recoge el delito sexual en el Código Penal, antes eran delitos sobre la honestidad, primero tenías que demostrar que eras honesta y luego te podías quejar, eso está muy metido en la cabeza de muchas personas, de los jueces y de la sociedad".

Sin embargo, la abogada ha asegurado que aún "sin la modificación del Código Penal, la interpretación más adecuada, cuando la violencia viene en sí misma en el hecho de que cinco señores te violen por todos los lados, es que a cualquier persona le parece una agresión", ha reiterado Almeida, que ha aquejado que "encima absuelvan a otro porque solo se estaba masturbando".

La abogada ha reiterado que existe un problema, la pornografía: "Es agresión a las mujeres. No se está haciendo una educación sana del encuentro sexual entre los hombres y las mujeres, y cada vez hay una mayor separación del tipo de emociones que tenemos los hombres y las mujeres".