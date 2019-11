La abogada Cristina Almeida participa en una de las marchas feministas que se celebran en toda España con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Por primera vez, en Madrid (en el Ayuntamiento y la Asamblea) no va a haber una declaración institucional "aunque sea por guardar las formas", como señala Almeida: "Los tres se necesitan para gobernar, y a ellos por gobernar les importa un pepino lo que haya detrás", critica.

De esta manera, señala que han logrado "romper el consenso que teníamos en las instituciones y con las mujeres por tres votos que necesitan para gobernar, es terrible", lamenta.

Aun así, la abogada activista lanza un mensaje de apoyo a todas las mujeres víctimas de la violencia de género: "Las pueden abandonar los cuatro del ayuntamiento pero las mujeres no están solas. Estamos aquí para saber que estamos juntas, que las creemos y que estamos dispuestas a llevar la lucha donde sea".

Además, Almeida ha aprovechado para recordar que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por todos los partidos, "no se ha puesto en marcha al completo" porque no hay Gobierno, "no se hace las leyes ni las reformas". "Lo damos casi ya por perdido porque no ha empezado funcionar".