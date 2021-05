El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pone en valor en Más Vale Tarde el acuerdo alcanzado con el Gobierno y los sindicatos para prorrogar los ERTE más allá del verano. "Es un buen acuerdo para España, es un buen acuerdo para las empresas españolas, para los trabajadores españoles, en definitiva, para la economía", ha defendido.

"Vuelve a ser un mensaje de que algunos nos sentamos, hablamos, nos entendemos, a pesar de la distancias muchas veces, intentamos llegar al final a acuerdos que son buenos para nuestro país", ha agregado el presidente de la patronal.

Ello, a pesar de que en un momento dado las conversaciones estaban atascadas por el desencuentro con respecto a las exoneraciones a la Seguridad Social. A preguntas de Mamen Mendizábal sobre hasta qué punto su conversación con Pedro Sánchez desatascó la negociación, Garamendi ha explicado que el miércoles coincidió con el presidente del Gobierno en un acto sobre la internacionalización de la empresa española.

"Estuve un segundo, un momento hablando con él, y yo lo que sí le transmití es que nuestra vocación como siempre era intentar llegar a un acuerdo y que la postura que teníamos realmente era porque pensábamos que era bueno para el país", ha revelado.

"Tuvimos luego alguna reunión a la tarde y tengo que decirte que sí, que yo le mandé luego un mensaje a última hora diciendo que habíamos aceptado", ha desvelado Garamendi, que ha señalado que comunicó al presidente "que íbamos para adelante todos juntos". "Si el llamo o no llamó, ya no lo sé", ha apuntado no obstante el representante de los empresarios, cuya entrevista puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas.