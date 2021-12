Un año más, el Sorteo de la Lotería de Navidad ha repartido suerte -y millones- por distintos puntos de España, con premios de hasta 400.000 euros para los agraciados con el Gordo. Una vez superada la euforia inicial, ¿qué debemos hacer con el dinero del premio?

El economista Gonzalo Bernardos lo explica en Más Vale Tarde, donde detalla cuánto se queda Hacienda, que aplica una retención a ciertos premios antes incluso de que el dinero llegue al premiado: "Si tenemos un premio de 400.000 euros, hay 40.000 primeros que son exentos y el resto son gravados al 20%", precisa. Es decir, la Agencia Tributaria "se llevaría el 20% de 360.000, 72.000" y, al afortunado, "de los 400.000 euros teóricos que le tocarían, realmente le tocan 328.000".

Una vez aplicadas las retenciones fiscales pertinentes, Bernardos aconseja que, si nos ha tocado una cantidad importante, no la dejemos en la cuenta corriente, pues esto generará muy poco rendimiento, y apuesta por "buscar alguna alternativa que tenga un poquito más de riesgo".

¿En qué invertir? El economista destaca una recomendación: "Nunca invertir en negocios que no entiendo". Además, aconseja que si la persona agraciada no tiene experiencia como empresario ni inversor, "lo mejor que puede hacer es buscar alternativas que no tengan un excesivo riesgo".

En este sentido, el experto descarta el bitcoin y se queda con dos posibilidades: invertir en acciones o en el mercado inmobiliario. A su juicio, "las acciones están bastante caras", mientras que en los últimos meses "ha empezado un 'boom' inmobiliario que seguirá, con permiso siempre de la pandemia, en el año 2022, en el 23 y posiblemente en el 24", por lo que, en su opinión, esta es "en este momento la mejor alternativa". Puedes ver su explicación completa en el vídeo que ilustra estas líneas.