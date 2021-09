"Imagina que el beneficio riesgo claramente se decanta por el beneficio al vacunar a niños menores de 12 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que un padre diga 'no, a mi hijo no se le vacuna'?". César Carballo, médico adjunto del servicio de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, ha dado una serie de consejos en Más Vale Tarde a los padres tras la vuelta al cole.

En el escenario que se dibuja estos días en nuestro país, con casos de niños cuyos padres se niegan a que utilicen mascarillas en las aulas, el doctor ha recordado que, si se aprueba la vacuna para esos menores, se abrirán "debates muy interesantes, con mucha enjundia".

A sus ojos, negarle a un niño la vacuna es "como impedirle que acceda a un tratamiento que puede salvarle la vida", ha sintetizado. Por eso, ha aconsejado a los progenitores que opten por permitir que les inoculen el preparado.

España no es "ni Israel, ni EEUU, ni Francia"

Tanto es así que Cristina Pardo le ha recordado que "ha habido precedentes de niños con padres separados que finalmente ha tenido que ser el juez el que decide".

Es el caso de los sanitarios ahora en Francia, que van a estar obligados a estar vacunados para poder trabajar. No así en nuestro país, donde no debe haber "ni un 1%" de sanitarios no vacunados.

"España tiene una realidad completamente diferente a la de otros países. Seamos prudentes. Tenemos una incidencia acumulada por debajo de cien. Un porcentaje altísimo de vacunación. No somos Israel, no somos EEUU, no somos Francia. Paciencia", ha reclamado el médico.