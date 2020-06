Muchos de los positivos en coronavirus que se están registrando en los nuevos brotes corresponden a jóvenes contagiados en reuniones sociales. ¿Qué podemos decirles a nuestros hijos adolescentes para convencerles de que se pongan la mascarilla y mantengan las medidas de prevención?

La química y divulgadora científica Deborah García Bello explica en Más Vale Tarde que "el mensaje debe ser responsabilidad, no tanto ni culpa ni llamarles 'imbéciles'". "Los jóvenes son jóvenes, no son imbéciles", ha aseverado, en alusión al enfoque de algunas de las campañas sobre el Covid dirigidas esta generación.

En este sentido, la especialista aboga por explicarles la situación "igual que a los adultos, que entiendan que un acto irresponsable puede conllevar que tu familia enferme". De esta manera, ha indicado, "a lo que apelas es a la responsabilidad".

"Las campañas tienen que estar dirigidas a qué cosas tienen que hacer: seguir manteniendo la distancia de seguridad, llevar mascarilla siempre que no puedan garantizarla", ha precisado la divulgadora científica, que reconoce que "cuando estás con tus amigos es muy difícil estar a un metro y medio, dos metros, porque les quieres y no tienes esa sensación de peligro, y más cuando eres joven".

"Las mismas recomendaciones que damos para los adultos, darlas para los jóvenes y explicárselas", ha resumido García Bello, que también ha recordado la necesidad de lavarse las manos con frecuencia.

"Tenemos que actuar todos, los jóvenes también, con la sensación de que somos potenciales contagiadores", ha explicado. "Si tienes bien grabado y entiendes bien la complejidad de este problema y la gravedad del problema de una pandemia, actúas en consecuencia", ha apuntado.

En cuanto a los botellones y macrofiestas, la química ha incidido en que, en estos momentos, "tenemos que verlo como algo frívolo". "No se pueden hacer ese tipo de cosas", ha sentenciado, apuntando que, cuando bebe, la gente "no es tan consciente de los riesgos".

"Tanto adultos como jóvenes: cuidado, la situación aún es muy grave, no tenemos vacuna ni tratamiento", ha concluido, señalando que "hemos controlado los casos porque hemos estado meses encerrados en casa, pero la situación no es mejor". Por eso, ha dicho, es necesario que seamos prudentes, porque "si no volveremos a la casilla de salida muy pronto".