Cifuentes: "En Madrid no hemos necesitado un camión con chorro de agua"

La delegada del Gobierno en Madrid opina que en "determinado tipo de concentraciones, sobre todo cuando son ilegales puesto que no han sido comunicadas, y se prevé por parte de la Policía que puede haber disturbios, una presencia fuerte evita males mayores. Prefiero que haya muchos policías a que tenga que haber carga policial".

En este punto, Mamen Mendizábal pregunta, ¿Un camión con chorro va a solucionar algo? "Sinceramente no lo sé. Lo del camión lo he visto en los medios, es efectivamente una propuesta que viene de la Policía, lo cierto es que hasta ahora en Madrid no hemos necesitado un camión. A mí lo que me dice la Policía es que un camión tiene como finalidad, cuando en una determinada calle se forma una barricada y se le prende fuego, muchas veces hay que esperar a los bomberos, con ese tipo de camiones se puede hacer. A mí me gusta que los medios que utiliza la Policía sean proporcionales a las situaciones".