Carlos San Juan ha conseguido miles y miles de firmas para reclamar una mejor atención a las personas mayores en los bancos. Ahora, ha podido hablar con el gobernador del Banco de España, una entrevista que califica en Más Vale Tarde como "extraordinariamente cercana, cordial".

"Está muy sensibilizado con el problema", afirma el promotor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', que apunta a "los daños tremendos que está ocasionando esta digitalización tan brusca y este aislamiento, esta falta de atención humana directa" en las sucursales.

Según explica, el Banco de España emplaza a la reunión que mantendrá próximamente con los representantes de la banca sobre este asunto. "Me ha comunicado algo muy positivo y es que la banca está muy predispuesta, evidentemente no ha expuesto todavía las soluciones, pero ha captado que hay un malestar y que no están funcionando de acuerdo a lo que los clientes les pedimos", cuenta no obstante Carlos.

Por su parte, él ha trasladado en esa conversación con Pablo Hernández de Cos "la firmeza de mantener esta petición hasta que no se vean los resultados palpables en la calle".