El periodista Carlos Cué no ha dudado en que España irá a elecciones: "Hemos visto muchas decisiones vacías, pero negociación desde que fracasó el 25 de julio no ha habido. Estamos rodeados de un inmenso juego de relato".

La propuesta de Rivera no ha durado ni 24 horas sobre la mesa, y es que para el periodista "nacía muerta": "Rivera siendo realistas sabe que entre ayer y hoy no se puede romper el Gobierno de Navarra. Esas decisiones, Rivera lo sabe, no se cambian en media hora. Eso no es negociable en 24 horas".

"La nueva política está innovando mucho", ha apuntado el periodista, que ha asegurado que "aún así, si Rivera hubiera querido que triunfara se hubiera reunido en secreto, el domingo, con Pablo Casado": "Los pactos llevan tiempo, estos anuncios del último minuto son básicamente cuestiones para el relato y para afrontar una campaña electoral".

El periodista ha asegurado que, en el caso de que Ciudadanos se abstuviese, "ese pacto implicaría la aplicación del 155", lo que ha hecho Unidas Podemos es "dejarlo en el aire, aunque dijeron que se abstendrían en cualquier caso".

En caso de una repetición electoral, los gastos de los comicios podrían sumarse a un resultado parecido: "El argumento de los que están a favor de las elecciones dentro del PSOE, donde hay división, es 'no puede haber terceras elecciones, como no las hubo en 2016".