"Blesa es un auténtico cobarde, no tiene vergüenza"

Durante el programa de este lunes en 'Más Vale Tarde', Mamen Mendizábal conectó en directo con una de las afectadas por las preferentes, María Luisa, que estaba protestando frente a la Audiencia Nacional y que ya habló con el programa el día que Miguel Blesa entró en prisión. Tras la declaración de Blesa, su cabreo era notorio: "Es un auténtico cobarde y no tiene vergüenza".

Sin duda, las palabras del exdirector de Caja Madrid han sentado mal a los preferentistas: "Es indignante, primero echa la culpa al Banco de España y luego a los directores de las sucursales, cuando estaban todos presionados para vender a personas de confianza las preferentes".

Entre lo que ha dicho Miguel Blesa se recoge que los clientes sabían lo que se les vendia. "Ninguno de los que hemos comprado preferentes hemos conocido ese tríptico, es un argumento que han sacado más tarde para hacer pensar a la opinión público que existía", asegura. "Existía pero lo tenían escondido, ninguno de nosotros compraría un producto que es perpetuo cuando dependíamos de ese dinero", continuó. Y se hizo una pregunta relevante: "Si lo dejamos perpetuo para una entidad bancaria, ¿qué podemos hacer?".

Además, María Luisa ha criticado la actitud del acusado al salir de la Audiencia Nacional: "Ha cogido su coche en dirección prohibida, ha hecho que todos nos juguemos la vida en esa esquina saltándose las normas y estando todo lleno de Guardia Civil y policía". "Se ha saltado el semáforo, ¿contra eso no hay nada?", se preguntaba.

Cómo no, esta afectada por las preferentes no se cree la versión de Blesa: "Ha dicho que no sabía nada, era el director de la tercera entidad bancaria de España y no sabía nada de que había puesto a la venta unas preferentes para hacer una estafa piramidal". "Todos los preferentistas tenemos que vivir del dinero que nos estafó: tenemos que pagar hipotecas, comidas... vivir, y este señor y toda la junta nos han estafado y por eso nuestra indignación cada día es mayor". "Encima él está fuera de la cárcel, que es donde debería de estar", sentenció.