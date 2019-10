Los restos del dictador Francisco Franco saldrán del Valle de los Caídos el próximo jueves 24 de octubre tras transcurrir 15 meses desde el anuncio del Gobierno. Un acontecimiento histórico que, a juicio del periodista Benjamín Prado, recogerá los libros de historia: "Contarán que después de casi 25 años de Gobiernos socialistas por fin el dictador ha salido de su tumba".

"En España hubo una dictadura de 38 años por la que nadie ha pagado un minuto de cárcel", ha explicado Prado, que ha sentenciado que, por ello, "está bien que al menos el criminal en jefe salga de su túmulo mortuorio".

El periodista ha apuntado que además se trata de un acontecimiento oportuno: "El franquismo, una vez muerto Franco, se descompuso; pero ahora hay una resurrección de la ultraderecha en España", ha apuntado respecto al auge de Vox. Por eso, ha añadido, "a lo mejor si dejamos seguir pasando el tiempo, quién sabe si dentro de unos años sería más difícil porque la ultraderecha sería aún más fuerte". "Ahora que podemos, aunque sea tarde, que no sea mala y aprovechemos el tirón", ha sentenciado.

Además, respecto a la posibilidad de que se trate de un movimiento electoralista, el escritor ha asegurado que "hay que separar al desenterrado del desenterrador": "Si le hubiera sacado Aznar o Rajoy, lo hubiera aplaudido, pero es que no lo iban a sacar porque ni siquiera votaron por esa medida". "Por cierto, Ciudadanos también se abstuvo", ha apostillado.

"Franco no está en una tumba, está un monumento, y no es un monumento cualquiera, sino que ahí están enterradas otras 30.000 personas contra su voluntad en la mayoría de los casos y que fue construida con trabajos forzados". "Todo eso no es compatible con un país democrático", ha señalado.

"Está recibiendo un trato demasiado cortés que el personaje no merecía", ha apuntado Prado, que ha asegurado que "hay que llenarse de admiración de ver que estén pidiendo respeto por los restos de su familiar aquellos que cuando se estaban muriendo en La Paz estaban vendiendo sus fotos a la prensa".

"Desde que el presidente del Gobierno anunció que iba a sacar al dictador de su tumba han pasado 15 meses", ha señalado Prado, que ha asegurado que "los buenos abogados requieren dinero", un dinero que "no se sabe muy bien de dónde sale en algunos casos".

"Estamos dándole una lección a los dictadores desde la democracia. Es una gran noticia para el país y un gran alivio para esos partidos de la derecha que no terminan de quererse oponer del todo a esto por no perder ese grupo de votantes ultras que se están yendo a otros sitios", ha sentenciado, apuntando que "ahora queda saber qué vamos a hacer con ese feísimo mausoleo".

Ante la posición de la Iglesia, Prado ha apuntado que "las iglesias católicas de este país estaban llenas de listas de caídos 'por Dios y por España' pero sólo de caídos por el mal llamado 'bando Nacional'". "Es una buena noticia para los creyentes, que seguramente van a poder entrar con la cabeza un poquito más alta en las iglesias".