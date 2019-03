Ander Gil, candidato del PSOE al Senado: "El PP quiere llevar a la prehistoria los derechos de nuestro país"

Sobre las palabras de Miquel Iceta en las que afirmaba que hay que dar respuesta a los 65% de los catalanes que optan por la independencia, el candidato del PSOE al Senado por Burgos, Ander Gil, ha dicho: "Miquel Iceta hizo una reflexión en alto en un momento que no era conveniente pero me quedo con sus explicaciones. Somos socialistas, no somos independentistas".

"No queremos obviar ningún tema, somos partidarios de la ley y del dialogo y nadie nos va a sacar de esa senda por muy nerviosos que se pongan otros en campañas como la que intenta hacer la derecha al intentar situar al PSOE fuera de la Constitucion. Yo creo que es una auténtica barbaridad que no convence a nadie", ha asegurado.

"Son trampas que se hace la derecha en esa pugna por agitar y por agriar el debate político, y sobre todo, por intentar vivir del conflicto catalán", ha agregado.

José Luis Ábalos aseguraba que pactaría antes con Ciudadanos que con los partidos independentistas. Gil ha defendido: "Los acuerdos son instrumentales, pero que lo importante es lo que queremos en política. Hemos convalidado 28 reales decretos con el apoyo de fuerzas políticas totalmente antagónicas, como el PP, Ciudadanos, Unidos Podemos o fuerzas independentistas".

Sobre la comparación del aborto con los neandertales que ha hecho el número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, Gil ha recordado que Casado dijo que había que explicar a las mujeres lo que llevan dentro. "Lo que lleva dentro el señor Casado, y no sé si el señor Illana, es un machista", ha afirmado.

"¿Cuando la derecha va a dejar en paz a las mujeres? ¿Cuando van a dejar de decirles lo que tienen que sentir o lo que tienen de hacer? Ahora nos llevan a la prehistoria en algunos derechos de nuestro país sobre el cuerpo de las mujeres. Este tipo de declaraciones son de épocas pasadas y son el reflejo de una fuerza política que ha perdido el norte y la centralidad, están totalmente radicalizados y adoptan las formas y el discurso de la ultraderecha, a la cual se han abrazado", ha sentenciado.