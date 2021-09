"¿Cómo defienden ante los ciudadanos que es aceptable que estemos pagando lo que estamos pagando por la luz, que es un riñón?". Con esta pregunta ha comenzado Cristina Pardo su entrevista a Ignacio Araluce, portavoz de Foro Nuclear -una de las patronales que aglutina Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola-.

En su respuesta, Araluce ha reconocido que el precio, que este jueves rozará los 190 euros/MWh, "es absolutamente disparatado". "Es un precio altísimo. Como generador eléctrico de origen nuclear me parece que está altísimo y que en algún momento tendrá que bajar", ha destacado, señalando que es algo "coyuntural".

Además, el portavoz ha considerado que el comunicado que emitieron al Gobierno "no es una amenaza". "Hay cosas que se están mezclando, como llamar amenaza a lo que hemos hemos hablado nosotros". "Si no es una amenaza, ¿qué es?", ha respondido tajante la periodista, quién también ha preguntado qué proponen las centrales para que los ciudadanos no paguemos tanto.